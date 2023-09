DELFI KREEKAS | Tänak: eesmärki pole, lihtsalt sõidame

Pärast päeva esimest kiiruskatset kurtis Tänak, et auto mootor töötaks nagu turvarežiimil. „Keskmisel katsel, kus teed olid libedad, tundus kõik korras olevat, kuid esimesel ja teisel katsel ei olnud mootoril piisavalt võimu, see ei reageerinud nii, nagu ootasin. Miks see nii on, ei tea, aga draamat pole,“ selgitas Tänak, kes asub kaheksandal kohal, kaotades liidrile Thierry Neuville’ile 4.26,9. Seitsmendal kohal paiknevast Esapekka Lappist lahutab Tänakut 1.52,7.