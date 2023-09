Mängupäeva meelespea: Eesti ja Rootsi vahelisele EM-valikmängule tasub saabuda varakult

Kell 16 avatakse A. Le Coq Arena festivaliala, kus esineb ansambel Terminaator. Lisaks Terminaatorile, tervitab festivalialal külalisi maskott Siil, tühjade kõhtude ja joogipoolise eest kannavad hoolt Amps Arena, VLND Burger ja Peas Out. Huvilistele on uudistamiseks välja pandud ABC Motorsi sõidukid. Festivalialalt leiab põnevaid atraktsioone, kus saab panna proovile oma täpsuse ja osavuse – näiteks ootab külastajaid Coolbeti tegevuste ala, MyFitnessi sõudeergomeeter ja A. Le Coqi täpsusviske mäng, kus on võimalik võita ka auhindu. Kohal on vähiravifond Kingitud Elu, kellele on võimalik üheskoos toetusi koguda.

Piletikontrolliks tuleb pääse varakult välja otsida. Kui pilet on telefonis, tuleb skännimisel arvestada, et telefoni ekraani heledus oleks keeratud maksimumini ja telefoni ekraan oleks terve (katkise ekraani puhul on ruutkoodi lugemine raskendatud). Samuti tuleb piletit lugejasse näidata nii, et terve pilet on ekraanil, mitte eraldi suurendada triip- või ruutkoodi. Noorte seas on populaarne telefoni ekraani värvide tagurpidi keeramine, kuid sel juhul lugeja ei tööta ehk siis edukaks piletikontrolliks tuleb telefoni ekraani värvid panna tavarežiimile.