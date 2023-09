Vägev kergejõustikuõhtu Brüsselis: Jakob Ingebrigtsen jooksis uue maailmarekordi

„Maailmarekordi jooksmine on olnud mu eesmärk juba mõnda aega. See on suurepärane tunne. Usun, et see on üks paljudest maailmarekorditest, mille oma karjääri jooksul püstitan,“ kommenteeris norralane CMore'ile antud intervjuus jookstud rekordit.