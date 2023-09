OTSEBLOGI | Eesti jalgpallikoondis jäi avapoolajal Rootsi vastu 0:3 kaotusseisu

Häberli sõnul ei maksa Rootsi kehvast valiksarja algusest suuri järeldusi teha, sest meeskonnas kamaluga kvaliteeti. „Rootsi on väga hea meeskond ja me ei pea nende kvaliteedis kahtlema. Nad kaotasid Austriale viimastel minutitel ja Belgia vastu sai määravaks [Romelu] Lukaku. Mõlema mängu stsenaarium oli meie kaotustele väga sarnane,“ rääkis Eesti koondise peatreener mängueelsel pressikonverentsil.

Koondise poolkaitsja Mattias Käit loodab, et eelmistest kohtumistest on õppust võetud ja sel korral suudetakse lihtsaid vigu vältida.

„Kindlasti tahame kodupubliku ees võita. Rootsi pole ehk viimasel ajal liiga hästi mänginud, aga nad on endiselt hea meeskond. Peame olema väga keskendunud ja vältima lihtsaid vigu, et mitte väravaid kinkida. Ma arvan, et nad jahivad kiiret väravat, et pinged maha saada, aga me ei tohi sel juhtuda lasta,“ lausus Käit.