VIDEO | Novak Djokovic kohtub karjääri kümnendas US Openi finaalis Daniil Medvedeviga

Karjääri jooksul kolm US Openi tiitlit võitnud Djokovic rääkis kohtumise järel, et on suure slämmi turniiridel ekstra motiveeritud. „Teadsin juba enne veerand- ja poolfinaale, et mängin selles faasis USA tennisistidega. Pidin jääma rahulikuks, mis sai määravaks,“ analüüsis Djokovic mängujärgses intervjuus. „Kolmandas setis kinnise katusega mängides oli atmosfäär väga vali, mis meeldib kõigile mängijatele. Mul on tänase võidu üle väga hea meel.“