Põlve vigastanud Eesti jalgpallikoondislane jäi koduklubita

Sappinen kirjeldas Delfile antud telefoniusutluses saatuslikku momenti: „Läksin söötu küsima. Kaitsemängija liikus minuga kaasa ja tuli mulle enda põlve või jalaga selja tagant põlve sisse. Kohe, kui pauk käis, olin pikali ja ütlesin mu juurde tulnud tiimikaaslasele, et kõik, siin on selge. Sain kohe aru, et midagi on valesti.“