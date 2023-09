Mistra alustas käsipalli meistriliigat dramaatilise võiduga. „Sellised kaotused jäävad meelde“

Marcus Rätteli sõnul võib meeskonna esitusega suures pildis rahul olla. „Kōik pingutasid ning tahtmine ja soov oli suur. Kuna meil on väga noor meeskond, siis sellised kaotused jäävad kindlasti meelde,“ kommenteeris Rättel. „Ma usun, et see mäng näitas meile, et me oleme suutelised mängima paberi peal endast tugevamate vastastega peaaegu lõpuni. Ja siit saab ainult paremaks minna.“