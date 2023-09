FOTO | Aasta idioodid? Kreeka ralli kiiruskatse jäeti pooleli kurvis pilte teinud fännide tõttu

Rally1 masinat tulid kiiruskatse läbi, aga Rally2 mehed eesotsas Andreas Mikkelseniga keerasid stardis autod ringi ning teele ei asunudki. Peagi teatasid korraldajad, et põhjuseks olid turvanõudeid eiranud pealtvaatajad.

Esapekka Lappi Hyundai i20 kaamerast oligi näha, et kaks uljast pealtvaatajat olid fotode tegemiseks roninud kurvi – iga piloodi väike sõiduviga võinuks neile lõppeda fataalselt.

Sotsiaalmeedias võttis sõna ka MM-sarja kolmas mees Thierry Neuville. „Te teate, et me armastame fännide toetust. Aga mõelge ohutusele. Selline asi on lubamatu,“ viitas ta kahele kraavis töllerdanud mehele.