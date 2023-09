Keila korvpalliklubi sai nimisponsori

„Meeskonnana oma eesmärkide täitmiseks vajame toetajate tuge. Seepärast on väga hea meel, et Coolbet asub kaheks järgmiseks hooajaks meie nimisponsoriks,“ sõnas Keila Coolbeti peatreener Peep Pahv klubi pressiteate vahendusel.

Coolbet Eesti turundusjuht Rasmus Raidla lisas: „Coolbet on alati pidanud oluliseks kodumaise spordi toetamist ning olles aastaid Eesti jalgpalli suursponsor, on meil nüüd hea meel teha esimesi samme ka korvpallis. Keila esindusmeeskonna esimene hooaeg kõrgliigas tõestas, et korvpall läheb sealsetele inimestele korda ning oli tore näha, et kodumänge peeti regulaarselt täismaja ees. Usun ja loodan, et üheskoos suudame Keila korvpalli veelgi edasi aidata.“