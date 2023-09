Viimsi tugevdas rivistust endise TalTechi mängumehega

Ken-Martti Reinart: „Liitusin Viimsiga, kuna Viimsi on mulle varasemalt positiivse poole pealt silma jäänud. Näen, et siin on mul hea võimalus teha järgmine samm oma karjääris. Uuelt hooajalt ootan palju häid emotsioone ja arengut läbi hooaja nii isiklikus kui võistkondlikus plaanis.“