Kaljust vallandatud treener nõuab FIFA kaudu saamata palka ja klubile karistust. Tehva: maksame ära, mingit probleemi ei ole

„Meil ei olnud seetõttu võimalik temaga jätkata ja me teatasime talle lepingust lähtuvalt kaks kuud ette, et me ei saa tema lepingut pikendada. See oli kokkulepitud asi, aga ta otsustas selle vaidlustada. See on tema õigus,“ ütles Tehva.

„Cardosol oli 1+1 aasta leping, kus tema teise aasta lepingu pikendus sõltus tema litsentsist. Ta pidi hakkama taotlema PRO-litsentsi, mida tal ei olnud. Lepingus oli klausel, et kui ta seda ei omanda teatud ajaks, siis Euroopas mängides - mis võimalus meil oli, kuid lõpuks ei realiseerunud - ei oleks me saanud tema treeneri teenuseid kasutada,“ sõnas Tehva.

Cardoso advokaadi Duarte Costa toonitas aga Soccernet.ee-le, et FIFA-poolne algne ajaraamistik ehk 45 päeva töötasu väljamaksmiseks on tänaseks lõppenud, mistõttu tuleks klubi sanktsioneerida, et nad ei saaks kahel järjestikusel üleminekuaknal mängijaid registreerida.

Otsusele lisati juurde klausel, et kui makse pole sooritatud 45 päeva jooksul, siis keelatakse Nõmme Kaljul uute mängijate – riigisiseselt või rahvusvaheliselt – registreerimine, kuniks summa on tasutud.

„Juristid üritavad alati survestada oma kliendi nimel, aga seal juriidilist alust ei ole. Me tasume selle summa ja sellega on vaidlus lõppenud,“ kinnitas Kuno Tehva.

Peatreeneri hinnangul lõpetati aga töösuhe kehvade tulemuste, mitte puuduva PRO-litsentsi tõttu, ning portugallane nõudis läbi FIFA, et Kalju maksaks talle 31 200 eurot, intressiga viis protsenti, kuniks summa on lõplikult tasutud.

„FIFA-l on oma printsiibid selles asjas ja me saime nende seisukoha. Alguses arvasime, et vaidleme spordiarbitraažis edasi, kuid selle hind ja vaidlusalune summa on üsna sarnased. Seetõttu polnud meil mingit mõtet ja me langetasime otsuse, et me edasi ei vaidle.“

Tehva sõnul neid mingid sanktsioonid ei ähvarda, sest nad maksavad nõutud summa ära.

„Juristid üritavad alati survestada oma kliendi nimel, aga seal juriidilist alust ei ole. Meil on 45 päeva aega sellest hetkest, kui see juhtum kinni pannakse. Ma ei tea täpselt, kunasest see 45 päeva jooksma hakkab. Aga me tasume selle summa ja sellega on vaidlus lõppenud. Mingit probleemi ei ole,“ rõhutas ta.

Tehva arvates on see juhtum üle paisutatud ega vääriks üldse suurt uudist. „Selliseid hinnanguid võetakse FIFA-lt tuhandeid ja midagi erilist selles ei ole. Ka summad on marginaalsed.“

Tehva rõhutas lõpetuseks uuesti üle, et mingeid sanktsioone ja mängijate registreerimise keelde ta ei karda.

„Siin ei ole mingeid sanktsioone. Meil on kõik korras. See advokaadi jutt on puhas survestamise meetod. Me maksame selle raha nõutud päevade jooksul ära,“ kinnitas Tehva.