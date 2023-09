Sõber ja Enden ennustavad: sakslastel on USA vastu kõik võimalused, Serbia ja Kanada tuleb tasavägine

„MM turniir on äge olnud, palju on juhtunud ja ma usun, et poolfinaalide paarid on väga õiglased. Kellelgi ei ole sepiku söömist,“ ütles Kruus.

Enne, kui mehed poolfinaalide võitjaid ennustavad, vaatame korraks tagasi veerandfinaalmängudele. Esimesena Leedu-Serbia kohtumine – Leedul tuli Serbiale alla vanduda ning Serbia pälvis lõpuks kindla 87:68 võidu ning edasipääsu poolfinaali.

„Leedul oli aegade nõrgeim koosseis, midagi neist ei oodatud. See oli loogiline asjade käik, et sealt ei tule kuskilt midagi,“ kommenteerib Sõber korvpallistuudio saates. Kruus toob välja Serbia puhul nende kiire jooksu „Seda on lausa pull vaadata“.

Teine veerandfinaalmäng, kus kohtusid Itaalia-USA, edendasid ameeriklased 100:63 võiduga end poolfinaali. „Itaalia ei oleks ise ka uskunud, et nad võidavad. Loodame, aga et Saksamaa teist nii kehva mängu ei tee,“ kommenteerib Enden.

Saksamaa-Läti veerandfinaalmängul peeti üks vägev lahing, kuid lätlased pidid vastu võtma kaotuse 79:81.

„Kõige kõvem ja ajaloolisem mäng. Läti on tõenäoliselt kõige meeldejäävam sats üldse MM-i jooksul,“ arvab Kruus.

„Lasid vahe liiga suureks ja need pallikaotused. Kõigele vaatamata, ühest küljest oleks tahtnud, et Läti võidab. Need Bertānsi visked on väga head,“ lisab Enden. „Emotsioonid ei ole siiani mind maha jätnud pärast seda mängu. Tunnen Gordon Herbertile kaasa, mul on kahju. Olla Saksa koondises ja olla nii kõvade vendade treener,“ ütleb Sõber.

Kanada-Sloveenia mängul võitis Kanada 100:89 ja jõudis poolfinaali, kus kohtub Serbiaga. „Sloveenia meeskond ei ole enam see, mis ta oli aastaid tagasi. Nad olid ühtne tiim ja keskendusid mängule, kui EM-i võitsid mõned aastad tagasi. Nüüd on aga teisiti. Dončić on nagu teine treener,“ räägib Enden. „Eks Sloveenia poiste koormus oli suurem kui Kanadal, et jõuda üldse kaheksa hulka,“ lisab Kruus.

Täna kell 11.45 algab esimene poolfinaal, kus mängivad Serbia ja Kanada ning mõlemad saatekülalised usuvad, et tuleb väga tasavägine mäng.