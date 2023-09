US Openi finaali jõudsid Sabalenka ja Gauff, kliimaprotestijad põhjustasid pika seisaku

„Ma tegelikult ei tea, kuidas ma selle mängu suutsid ringi pöörata,“ lausus valgevenelanna raske võidu järel. „Madison mängis uskumatut tennist, täiesti teisel tasemel. Olla esmakordselt US Openi finaalis on midagi erakordset.“

Seda poolfinaali jäi varjutama kliimaprotestijate meeleavaldus, mis peatas mängu lausa 50 minutiks. Kuna üks meeleavaldaja oli oma paljad jalatallad põranda külge liiminud, kulus korraldajatel aega, et ta vabastada ja mäng saaks jätkuda. Katkestamise hetkel juhtis Gauff 6:4, 1:0.

„Võtsin seda pausi kui vihmaseisakut. Ainus raske asi oli, et kui me väljakult lahkusime, ei teadnud, kas see kestab viis minutit või tund aega,“ sõnas Gauff ootamatu seisaku kohta.