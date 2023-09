TÄNA OTSEBLOGI | Korvpalli MMil peetakse tulised poolfinaalid

Veerandfinaalis Leedu koondise kukutanud Serbia on siiani komistanud vaid Itaalia otsa. Nende vastane Kanada on ainsa kaotuse saanud Brasiilialt.

Kanadalaste liider on Oklahoma City Thunderi äss Shai Gilgeous-Alexander, kes on toonud keskmiselt 25 punkti, 7,2 lauapalli ja 5 resultatiivset söötu mängu kohta. Serbia punktiliider on olnud Bogdan Bogdanovic keskmiselt 18,8 punktiga.