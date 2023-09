Eesti noortekoondis lõpetas pea kolm aastat kestnud värava- ja punktipõua

Külalismeeskonna üheväravaline edu püsis tablool aga vaid 7 minutit, sest Bulgaaria kaitsja kasutas Aleksandr Šapovalovi vastu karistusalas lubamatuid võtteid ning Eesti ründaja saatis selle tulemusena määratud penalti kindlalt võrku. Eestil oli avapoolajal veel kaks suurepärast võimalust, kui väravavahiga pääsesid silmitsi nii Šapovalov kui Danil Kuraksin, ent neid realiseerida ei õnnestunud. Vaheajapausile mindi niisiis 1:1 viigiseisul.

Eesti U21 koondise peatreener Sander Posti sõnul oli mängupildi põhjal viik aus tulemus. „Võib-olla võimalusi oli meil natuke rohkem, aga olen rahul. Suurt tasemevahet meeskondade vahel ei olnud: palliga olid nad paremad, aga ei tekitanud palju väravavõimalusi. Kaitses olime tublid ja selle pealt see 1:1 tuligi,“ rääkis Post.

Mänguga jäi rahule ka meeskonna kapten Kevor Palumets. „Mehed andsid endast kõik. Vastane oli küll rohkem palliga, aga olime mängus sees. Oli näha, et meil oli rohkem tahtmist ja mentaliteeti ning kõik mängisid täna väga hästi. Müts maha kõigi ees! Ma olen väga õnnelik, et me saime sellise mänguga kodupubliku ees valiksarja kodumängudega alustada,“ rääkis Palumets.