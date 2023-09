Subaru plaanib tänu Toyotale WRC-sarja naasta

„See pole saladus, et mul oli härra Akio Toyodaga kohtumine. Küsisin, mida saaksime teha [et WRC-sarjas oleks rohkem autotootjaid] ja ta vastas väga kirglikult. Ta mainis Subarut,“ rääkis Sulayem DirFishile.

„Minu silmis on see väga positiivne, et Toyota on veennud Subarut tagasitulekut tegema ja on valmis neile mootori hankima, sest jõuallikas on Subaru murekoht,“ selgitas Sulayem.