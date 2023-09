TÄISPIKKUSES | Laitses selgusid Eesti rallikrossi meistrid

Super1600-s võitis etapi küll leedulane Rytis Rutkauskas (Audi A1) Robin Alliku (Honda Civic) ees, kuid hooaja kokkuvõttes võitis meistritiitli Allik, Rutkauskas oli teine ja Kristjan Kutsar (Ford Ka) kolmas. „Hooaeg oli väga pingeline,“ rääkis esimest aastat täiskasvanute konkurentsis võistelnud mullune juunioride meister Allik. „Olen õnnelik, et mul on väga hea tiim ja väga head mehaanikud.“

Kutsar plaanib järgmisel aastal startida täiskasvanute konkurentsis. „Hea meel on selle üle, et kui tehnika on vastu pidanud, on ka etapid läinud väga hästi. Ajad on konkurentsivõimelised Super1600 aegadega. Seepärast astun arengus sammu edasi ja sõidan järgmisel aastal Super1600,“ rääkis ta.