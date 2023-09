Juunioride MM-il teiseks jäänud Jefimova oli väga pettunud. „Pöördes sain aru, et midagi on lahti“

„Tehniliselt saan treenerina öelda, et oli vale ujumine, tõmmete arv ja tempo polnud üldse see, mis ta muidu ujub. Pöördes sain aru, et midagi on lahti ja viimane 50 meetrit oli juba sekund aeglasem kui poolfinaalis. Eneli on väga pettunud ja ootan kuni ta on rahunenud, et täpsemalt teada saada, mis juhtus,“ rääkis Jefimova treener Henry Hein pärast finaali.