Tänavu kevadel sai seitsmevõistluse Eesti rekordi omanikust Grit Šadeikost üldsuse jaoks üllatuslikult kõrgushüppaja Elisabeth Pihela treener. Neid, kes selle uudise peale imestusest kulme kergitasid, oli omajagu. Suvi on aga näidanud, et juhuse tahtel kokku saanud tandem toimib hästi.

Paraku on Šadeiko kogenud suhtumist, et äsja tippspordi lõpetanuna pole talle veel kohane juhendada teist tippsportlast. Sarnast kriitikat on kohanud ka Gedly Tugi juhendaja, MM-il odaviskes hõbeda võitnud Magnus Kirt.