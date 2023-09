DELFI KREEKAS | Tänak: soovin ralli MM-sarjas jätkata. Aga kus? M-Spordis või Hyundais?

Ralli MM-sarja kuupikkusel vahepausil, kui millestki kirjutada polnud, keskendus ajakirjandus tulevasele hooajale, et kes kus sõitma hakkab. Saati kui Toyota meeskonna pealik Jari-Matti Latvala avaldas lootust, et saab mõne sõitjaga lepingu sõlmitud. Ei saanud, kuigi valitsev maailmameister Kalle Rovanperä andis läbi lillede, samas üsna jõuliselt mõista, et jätkab Toyotas. Ta kiitis Toyota tingimusi Soome meedias taevani ja lisas, et kui te oskate ridade vahelt lugeda, siis saate aimu, milline on minu lähitulevik.