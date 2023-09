HC Tallinn alustab pühapäeval kodus eurosarja: see on väga kulukas lõbu, aga loobuda ka ei raatsi

„Eurosarja mängimine on väga kulukas lõbu, aga mul pole südant ka sellest loobuda. Pingutame kõvasti, kuigi see on finantsiliselt on väga raske. Oleme alates 2018 aastat eurokarussellis osalenud. Meie noortele poistele on see kullahinnaga kogemus. Ma usun, et selge favoriidikoorem on meist kordades suurema eelarvega Luksemburgi klubi peal. See aga ei tähenda, et me ei lähe võitlema ja võidu peale mängima. Koduses Kalevi spordihallis tõotab tulla pühapäeva õhtul kõva võitlus ning kutsun kõiki spordisõpru eurokäsipalli nautima“, lisas Lepp.