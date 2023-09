Tänavune Tallinna maraton on kõrgetasemeline ja toob kohale 78 riigi esindajad

Maratonis asub Eesti ja Tallinna meistritiitleid kaitsma Sparta Spordiseltsi esindaja Leonid Latsepov (2:14.14), kes on võtnud eesmärgiks püstitada Tallinnas isiklik rekord ja püüda võimalikult kõrgeid reitingupunkte, luues eeldused järgmisel aastal Pariisi olümpiamaratonile jõudmiseks. Tema klubikaaslane, Eesti läbi aegade üks mitmekülgsemaid pikamaajooksjaid Roman Fosti (2:10.46), jookseb 10. septembril Tallinnas oma viimase tipptasemel maratoni. Eesti meistrivõistluste poodiumikohtadele konkureerivad ka Rauno Laumets, Aleksandr Kulešov, Raido Mitt, Janar Juhkov ja mitmed teised.

Põhjamaade politsei meistrivõistluste võidule pretendeerivad poolesaja osaleja arvestuses Taani esindaja Mark Olsen (isiklik rekord 2:19.44) ja Norra jooksja Frode Stenberg (2:28.27). Eesti koondise esinumbrid on selles arvestuses Martin Tarkpea ja Kristjan Vares. Osalejaid on saabunud Tallinnasse kõigist kuuest Põhjamaade Politsei Spordiliidu liikmesriigist - Taanist, Norrast, Rootsist, Soomest, Islandilt ja Eestist. Varasemalt on võistlus toimunud Islandil Reykjaviki maratoni raames ja Taanis Odenses.