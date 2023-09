Endine maailma esireket naaseb pärast depressiooni ja lapse sündi profitennisesse

Endine maailma esireket on võitnud kaks korda Austraalia lahtised ja US Openi. Osaka taandus võistluskarusellist enne tänavuse aasta Austraalia lahtiseid ning sünnitas juulis lapse.

„Olen tennist vaadanud ja mõelnud, et tahaksin ka jälle mängida. Teisalt olen oma praeguses olukorra üle väga tänulik. Armastan oma tütart väga. Samas tunnen, et minus süttis taas leek mängimiseks,“ selgitas Osaka ESPN-ile.

Jaapanlanna teatas paar aastat tagasi, et põdes depressiooni, mistõttu ta loobus mõneks ajaks võistlemisest. Mängija on nüüdseks enda kohta palju õppinud ja nentis, et vaimse tervise olulisuse teadlikkuse tõstmine on väga oluline