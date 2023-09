DELFI KREEKAS | Virves: oleks rumal end kohe alguses katki sõita

Taevataat on muutnud jätkuvate paduvihmade tõttu Kreeka ralli ekstreemseks. Isegi suured staarid ei tea, kuidas kihutada valingutest räsitud kruusateedel, mis võivad kuivada, aga ka mitte. Sedavõrd keerulisem on esimest aastat Rally2 sarjas osaleval Robert Virvesel.

„Ligilähedaselt sarnastes oludes olen varem sõitnud, aga nii ekstreemsetes mitte,“ tõdes Virves. „Rajaga tutvumise ajal olid olud juba üsna kehvad. Raske on midagi ennusta, kui pole varem säärastes tingimustes kihutanud. Jääb üle loota, et ilm läheb paremaks. Samas on teed, kuigi need võivad ära kuivada, päris katki... Ma ei teagi... Vaatame, mis juhtuma hakkab.“