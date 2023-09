DELFI VIDEO | Ott Tänak Kreeka ralli eel: loodaks jõuda kaugemale kui esimesed kaks katset

Rallikorraldajatele valmistab ohtralt peavalu lakkamatu paduvihm, mille tõttu tühitati ka hommikune testikatse. „Esmaspäeval oli veel pool päeva kuiv, kuid siis hakkas sadama. 60-100 kilomeetrit põhja pool on sadu olnud väga tugev ning igasuguseid rekordeid on tehtud. Meie rajoonis pole olukord sellega võrreldav. Mõned uputused on, aga ei midagi hullu,“ analüüsis Tänak.

M-Spordi piloot tõdes, et praegu on eesmärk pigem ralli lõpetada, kui midagi saavutada. „Pikalt on olnud päris keeruline periood. Eks näis,“ rääkis ta. „See on selge, et spordil läheb üleüldiselt praegu keeruliselt. FIA ja promootor peavad tulema uuendustega välja. See sport on väga pikalt üheksakümnendatesse kinni jäänud ja järgmist sammu ei ole suudetud teha. Kui keegi tahab täna veel ka M-Spordi maha kanda, siis oleme üks samme lähemal ralli surmale,“ vastas Tänak tema kodutiimi tulevikku puudutavale küsimusele.