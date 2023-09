Keity Meier lõpetas MM-sarjas kõrgel kohal. „Armastan seda ala jäägitult“

Pärast kahepäevast pingelist võistlust tõusis poodiumi kõrgeimale astmele inglane Emma Bristow, kes võistles Sherco tiimis. Eestlane Keity Meier, kes võistles TRRS tehase tiimis, saavutas sarja üldkokkuvõttes üheksanda koha.

Sportlase hinnangul on radade keerulisus olnud hooaja lõikes tõusujoones ning kõige raskemad olid need just Prantsusmaal, kus eestlane koges esimest korda ka ebaõnnestumist. „Kukkusin esimese ringi viimasel katsel nii rängalt, et olin sunnitud katkestama. Meedikute juures kulus lihtsalt liiga palju väärtuslikku aega ning otsustasin selle päeva taastumiseks võtta,“ sõnas Keity Meier.

Teisel võistluspäeval hindas ta oma enesetunnet piisavalt heaks ning oli hommikul stardis. „Sihtisin küll kõrgemat kohta, aga olen õnnelik, et sain kaasa sõita. Võtsin üsna rahulikult, tegin korraliku soojenduse ning andsin endast sel päeval parima,“ lisas etapi 12. kohal lõpetanud sportlane.

Kokku osales tiitlisarjas kokku 18 naist ning Meier tegi nii kõrgel tasemel kaasa esmakordselt. Tema osalus sai teoks suuresti tänu sponsorite ning ühisrahastuse formaadis kogutud eraannetajate toele. Sportlase sõnul on see märk sellest, et triali kogukond on küll väike, aga tugev ning kasvav.

„On tähelepanuväärne, et mul on tõesti õnnestunud igaks etapiks vajalik rahaline toetus kokku saada ning tänu sellele kogu hooaeg kaasa teha. Tippsport on pakkunud mulle nii palju õpetlikku, seda nii tugevamaks inimeseks kasvamise teekonnal kui soorituslikult. Armastan seda ala jäägitult ning janunen juba järgmiste kogemuste järele,“ ütles Keity Meier.