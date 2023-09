Balti riikide spordijuhid: Venemaa ja Valgevene sportlastel pole jätkuvalt kohta rahvusvahelisel areenil

Samuti ollakse Rahvusvahelise Olümpiakomiteega üksmeelel, et agressorriigi sportlastel pole rahvusvahelisel areenil kohta. „Tunnustame ROK-i soovitust mitte lubada osaleda rahvusvahelises spordielus Venemaa ja Valgevene võistkondadel ning sportlastel, kes on sõjaväe ja julgeoleku struktuuridega seotud,“ jätkasid nad.



Balti riikide olümpiakomiteede presidendid loodavad, et olümpialiikumine jääb kindlaks oma põhiväärtustele. „See peab andma selge signaali, et seni kuni jätkub Venemaa poolt Ukrainas tsiviilelanike ründamine ja taristu hävitamine, ei ole Venemaa ja Valgevene spordirahval olümpia- ja spordiliikumises mitte mingit kohta.“