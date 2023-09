Hiiumaa meeleolukal rattanädalavahetusel toimuvad öösõit ja sügisvärvides Paluküla rattasõit

Emmaste öösõidul on õueküünaldega palistatud ca 3 km pikkune ring. Kell 19 pääsevad rajale elamussõidus osalejad, kes teevad kaks ringi ning 45 minutit hiljem stardivad võistlussõidus osalejad, keda ootab ees kümme ringi. Enne seda saavad pere pisemad end proovile panna lastesõitudes, mis peetakse ca 800 m ringil.



Paluküla rattasõidul on kavas 36-kilomeetrine võistlussõit ja 12-kilomeetrine elamussõit. Mõlemale antakse start kell 12.30. Rada kulgeb Kärdla lähiümbruses olevas metsas, mis on oktoobrikuus saavutanud värvidemängu tipphetke. Lisaks peetakse lastesõidud, mis on mõlemal päeval osalejatele tasuta.



Elamussõidul paremusjärjestust ei selgitata, ent nii Emmaste öösõidul kui Paluküla rattasõidul autasustatakse võistlussõidu kolme kiireimat meest ja naist. Lisaks saavad rahalised auhinnad kahe päeva kokkuvõttes kolm parimat meest ja naist. Esimene koht pälvib 100 € ning teine ja kolmas koht 50 €.



Eelmisel aastal teenis meeste arvestuses võidu Kaupo Raag, keda on starti oodata ka tänavu. „Hiiumaal on tore käia ja kui saab veel rattaga ka võistelda, siis ei pea kaks korda mõtlema,“ ütles Raag. „Hiiumaa Rattanädalavahetuse sõidud on parimas mõttes kogukondlikud üritused: soekaasaelamine, ladus korraldus ja pingevaba õhkkond. Öösõit on formaat, mida Eestis mujal rattavõistluse raames proovida ei saa ning just seda tasuks tulla Hiiumaale kogema. Kui juba rattaga on Hiiumaale tuldud, siis Paluküla sõit on loomulik jätk.“



Raagi sõnul on Emmaste öösõit tehniliselt vähenõudlik ja kiire, kuid Paluküla rattasõidul ootab ees palju aeglaseid kurve, juurikaid, kive ja kogu muud maastikurattasõidu juurde kuuluvat, ent siiski ei ole rada mitte kuidagi ohtlik või üle mõistuse raske, pigem jõukohane ja parajalt väljakutsuv. „Läksin eelmisel aastal võistlema tsüklokrossirattaga ja sestap olin teisel päeval üksjagu hädas. Igale maastikurattaga vähegi harjutanud sõitjale võiks see siiski olla jõukohane võistlus,“ lisas Raag.