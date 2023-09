Kalevi spordihallis toimuval võitlusõhtul teeb comebacki MMA võitleja Alik Tseiko

XFS reklaamib end Eesti vanima täissprofessionaalse võitlusspordisarjana. 2012. aastast toimunud gala seekordne üritus on pühendatud MMA stiilile. Lisaks Eesti võitlejatele saab üritusel näha ka Soome, Leedu, Gruusia ja Ukraina sportlasi.

Uibo tuli tänavu Eesti meistriks vabavõitluses. Mõlema nimetatud mehe vastased tulevad Soomest ning on võitlusspordiga pikalt tegelenud, seega on oodata tehniliselt põnevaid vastasseise.

Õhtu eelviimasel kohtumisel teeb oma esimese profimatši Raigo Kutsar spordiklubist Tokon. Kutsaril on muuhulgas ette näidata vabavõitluse Balti meistritiitleid ja IMMAF maailmakarika kolmas koht.

„Ootused on ainult võit ja ei midagi muud! Oleme teinud väga korraliku ettevalmistuse - minimaalselt 10 trenni nädalas ja samuti sparringud erinevates klubides. Võtame seda matši täie tõsidusega. Tean et vastane on väga kogenud ja seega tuleb olla valmis kõigeks. Iga kaotus või võit teeb sportlase paremaks,“ rääkis Raigo XFS-i pressiteate vahendusel.