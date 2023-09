Viimsi tugevdas koosseisu Saksamaa esiliigas pallinud eestlasega

Lehe ise on tahtmist täis ja soovib olla teistele eeskujuks.

„Otsustasin liituda Viimsi korvpallimeeskonnaga kuna siinsel meeskonnal on hea maine ja tugev treenerite ning noorte ambitsioonikate mängijate koosseis, mis mind väga motiveerib. Isiklikult tahan oma korvpallioskusi täiendada, saada tugevaid mänge ja areneda mängijana. Meeskonnana on meie eesmärk saavutada edu kohalikel ja võimalusel ka rahvusvahelistel turniiridel. Tahame näidata head mängu ning olla eeskujuks teistele noortele korvpallihuvilistele,“ rääkis Lehe.