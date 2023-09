Seitse järeldust EM-ist: Toobali mantlipärijat pole leitud, Venno on endiselt koondise parim ja ees ootab põlvkonnavahetus

Eesti Päevalehe kokkuvõte võrkpalli EM-ist:

Väljahõigatud eesmärk vastas tegelikkusele. Peatreener Alar Rikberg rääkis turniiri eel avalikkusele, et miinimumeesmärgiks on üks võit ja alagrupi viimase koha vältimine. Sellega saadi hakkama, aga kas ambitsioonid oleks pidanud kohe kõrgemad olema? Siin läksid asjaosaliste ja avalikkuse ootused lahku. „Äl (peatreener Rikberg - K.R.) ütles, et ühte võitu on vaja, siis ei pea häbiga koju minema. Minu jaoks oli see veidi mannetu, isiklikult seadsin eesmärgiks alagrupist edasi pääsemise,“ leidis diagonaalründaja Oliver Venno.