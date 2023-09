Valus! Flora kaotas lisaajal Ukraina meisterklubile ja langes Meistrite liigas konkurentsist

Kohtumise esimesed kümmekond minutit hoidis Flora vastast surve all, kuid mida aeg edasi, seda rohkem hakkas Vorskla kontrolli haarama, vahendab Eesti jalgpalliliit. Flora puurilukk Victoria Vihman pidi sooritama mitu tõrjet, et seljatagune puhtana hoida. Paraku muukisid ukrainlannad väravasuu lahti 27. minutil, kui täpne oli Nicole Kozlova. Üheksa minutit hiljem viigistas kauglöögist Lisette Tammik. Nurgalöögijärgselt löögile pääsenud Yana Kotyk viis Vorksla vaheaja eel üheväravalisse eduseisu.

Teise kolmveerandtunni alguses tegi skoori Mari Liis Lillemäe, kes läks äärelt tsenderdama, kuid pääses ise löögile ning virutas palli lati alla. 78. minutil lennutas Jessika Uleksin Helina Tarkmeele nurgalöögist tsenderdatud palli väravavõrku ning viis eestlannad 3:2 eduseisu. Kaks minutit enne normaalaja lõppu suutis Vorksla lüüa viigivärava ning kohtumise lisaajale viia. Lisaajal saatis edu Ukraina naiskonda, kui 93. minutil löödi oma neljas värav, millega otsustati kohtumise lõpptulemus.

Kuigi Ševoldajeva sõnul oli täna tegu valusa kaotusega, saab siit palju kaasa võtta, et laupäevaseks vastaseks valmis olla. „Tänasest on kindlasti rohkem positiivseid asju kaasa võtta, tuleb vaid korra hinge tõmmata ja tööle hakata – leida üles kõik võtmekohad, vaadata, mis meid ees ootab ja leida parim lahendus selleks, et olla võimalikult edukad,“ ütles Ševoldajeva.