KOMMENTAAR | Ühe ajastu lõpp? Kaia Kanepi tuleviku kohal on suured küsimärgid

Oli 2001. aasta 10. juuni, kui naiste juunioride eliiti kuulunud Kaia Kanepi võitis 16-aastaselt Prantsusmaa lahtiste noorteturniiri. Sealt sai alguse ühe Eesti kõigi aegade parema – kui mitte parima – naistennisisti tähelend ja mitu kümnendit kestev karjäär. Tänavune US Openi slämmiturniir oli 38-aastasele Kanepile Flushing Meadowsi väljakutel juba pika karjääri jooksul 16. Kas 2023. aasta tähistab ühe ajastu lõppu või on Eesti tennise igiliikuril meile veel midagi pakkuda?

Kaia Kanepi on andnud mängijana Eesti tennisele rohkem kui keegi teine. Mitu kümnendit kestnud vägev karjäär, seitse suure slämmi turniiri veerandfinaali, neli WTA tiitlit... kindlasti veel palju muudki. Ainult tänavu karjääri lõpetanud Anett Kontaveit on võitnud temast rohkem WTA tiitleid (6). 2012. aasta augustis tõusis Kanepi karjääri kõrgeimale 15. kohale, millest kõrgemale on jõudnud vaid Kontaveit.