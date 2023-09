HC Tallinna peatreeneriks sai Martin Noodla

Pikalt Eesti meeste koondise abitreeneri rollis olnud 43-aastane Noodla on 3. juulist treeniva meeskonnaga olnud seotud alates augustist.

Varasemalt on ta treeninud peatreenerina Soome meeste meistriliiga klubi Vantaa Atlast ning mõned ajad tagasi ka Aruküla/Audentes meeskonda Eesti meistriliigas. Samuti on Noodla olnud aastaid Audentese Spordigümnaasiumi käsipallitreener ning erinevate Eesti käsipallikoondiste pea- või abitreener.

„Minu jaoks igati loogiline samm, sest treenitavate hulgas on vaid mõned üksikud, keda pole varasemalt treeninud või kes hetkel Audenteses ei õpi. Proovime paari aastaga luua stabiilse võistkonna, kus igale positsioonile 2-3 mängijat ja sealt edasi väikeste sammudega. Olen neid poisse jälginud aastaid ning sellise motiveeritud kuttide grupiga on hea vaadata, kuhu reaalselt asjalikult tehtud tööga välja jõuame. Tuleb huvitav ja töine aasta. Loodetavasti suudame juba esimesel hooajal mõned eredamad hetked oma kaasaelajatele pakkuda“, lausus Noodla klubi pressiteate vahendusel.

„Olin teda aastaid HC Tallinnasse kutsunud, kuid varasemalt on tal olnud liiga palju muid kohustusi. Martinil on kõik olemas, et olla edukas ka meeste klubitreenerina – endine mängujuhist tippmängija, koondise pikaaegne kapten, pikk treenerikogemus, tugev käsipalliharidus ning tasakaalukus pingil,“ lisas Lepp.