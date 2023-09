DELFI KREEKAS | Raju paduvihm jätkub... Kruusateede pealmine pinnas on minema uhutud, alles vaid mudamülgas... Kas Kreeka ralli toimub?

See mitmekülgsus, mida ilmataat Kreeka ralli toimumispaigas Lamia ümbruses pakub on kirjeldatav ühe sõnaga: ekstreemne. Esmalt oli kõrbekuumus ja kuivus, mis lõi tiimidel testiplaanid segi ning mõnel mehel jäidki katsesõidud sõitmata. Isegi ralli toimumine, vähemalt täismahus, oli mingil hetkel ohus. Ent siis tuli sünoptikutelt rõõmusõnum: rallinädalavahetuse alguses on oodata vihma. Mis paraku ei olnud rõõmusõnum, sest vett kallas ja kallab edasi ülemäära palju – päeva-paariga kuunorm – mis tähendab katastroofi.