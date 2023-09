ESIKUUIK | Märtini Eesti spordiajalukku läinud võit, Tänaku kahjuks tehtud otsus ja Aava karjääri parim esitus

Autoralli MM-sarjas on umbes kuu aja pikkune paus läbi ning rallimehed on valmis taas kuuma andma. 7.–10. septembrini kihutatakse Kreekas. Paljud Eesti rallifännid vaatavad Acropolise ralli suunas suure nostalgiaga, kuna just seal said eestlased esmakordselt rõõmustada MM-sarjas etapivõidu üle.