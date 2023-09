Aasias kübaratriki teinud Henri Anier aitab Forbesi edetabeli rikkuritel vutiväljakutel läbi lüüa

Aastate jooksul on Aasias õnne proovinud mitu Eesti jalgpallurit. Tihtipeale on nad jäänud sinna lühikeseks ajaks. Eesti koondise ründaja Henri Anier on endale Aasias juba piisavalt nime teinud ja seal töökoha leidmisega tal probleeme ei ole. Varem Lõuna-Koreas ja Tais mänginud Anier lõi nüüd aastaks käed Hongkongi klubiga Lee Man FC, mis on asutatud 2017. aastal. Ambitsioonid on tiimil igatahes suured. Sellest annab tunnistust fakt, et võistkonna taga seisva paberifirma Lee & Man Paper omanik kuulub Hongkongi esirikkurite sekka. Firma asutaja Patrick Lee on majandusajakirja Forbes ülemaailmses edetabelis 1031. kohal. Klubi igapäevast tegevust juhivad ärimehe nooremad sugulased.