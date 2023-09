Maailma esikolmik tuleb Tallinnasse võidu sõitma

Juba teist aastat koguneb motortriali maailma koorekiht Tallinnasse, kus oktoobri viimasel laupäeval leiab aset võistlus-show TRIXS 2023, mis üllatab nii osalejaid kui ka pealtvaatajaid närvikõdi pakkuvate radade ja maailma tippkonkurentsiga. Oma kohaletulekut on kinnitanud GP-sarja kolm tugevamat meest Toni Bou, Jaime Busto ja Gabriel Marcelli. Neist Bou on senise karjääri jooksul võitnud suisa 33 MM-tiitlit, noor ja talendikas Busto on viimasel seitsmel MM-hooajal võitnud viis medalit ning Marcelli teenis tänavu MM-sarjas pronksmedali.

„See on ülim konkurents, mis praegusel hetkel mototrialis üldse võimalik,“ sõnab TRIXS 2023 korraldaja Oliver Läll. Kõvadele meestele tehakse korraldaja sõnul Unibet Arenale ka võistlusareen, mis nende võimed tõsiselt proovile paneb.

„Rada saab sel aastal olema tõeliselt ekstreemne ja pakub kindlasti kõigile võimsa elamuse. Suurim takistus, millest võistlejad peavad üle saama ulatub 8 meetri kõrgusele. Rajaelementidena kasutatakse näiteks betoonplokke, palke ja kaablirulle. Meile tuleb kohale isegi elusuuruses saunamaja,“ sõnab Läll.

Et TRIXS 2023 on iseseisev võistlus-show ega kuulu ühegi sarja etappide sekka, võivad korraldajad üritusele lisada elemente, mida trialivõistlustel muidu ei näe. Nii on selgi korral kavas paariskatse, kus mehed sõidavad võidu üks-ühe vastu.

„Kui tavaliselt sõidetakse igal katsel ühekaupa, siis meil on võimalus panna võistlejad rajale ka üksteise vastu vahetusse võidusõitu. Paarisrada oli meie üritusel olemas ka eelmisel aastal ning see teenis nii pealtvaatajatelt kui ka võistlejailt kõvasti kiidusõnu,“ nendib Läll ja lisab: „See on tõesti midagi sellist, mida peab tulema kohale oma silmaga vaatama!“

Ehkki põhiline rõhk pannakse tipptasemel võistlusele, ootab 28. oktoobri õhtul ees meelelahutuslik programm, mis pakub elamuse kogu perele.