Toyota tehnikaboss on kindel, et Rovanperä läheb Kreekas täispanga peale

„Ta on viimase aastaga muutunud,“ ütles Fowler. „Kui ta polnud selle aasta alguses mõnda aega rallit võitnud, oli ta sellest üsna nördinud – me ei näinud seda eelmise hooaja lõpus, kui ta kindlustas MM-tiitli võitu. Ta oli nõus võidud ohverdama, et säilitada juba mõne ralli järel kätte võideldud suur edumaa.“

„Kalle suhtumine on nüüd teistsugune. Ta on häälestatud võitma. Üksikute rallide tulemus on peaaegu sama tähtis kui MM-tiitli heitlus. Ma arvan, et ta ei taha meistritiitlit võita, olles võistlusel neljas. Ta tahab võidelda esikoha eest,“ märkis Fowler.