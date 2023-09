Esireketi alistanud lätlanna kaotas US Openi veerandfinaalis, Djokovic püstitas rekordi

Esmakordselt kodusel suurturniiril poolfinaali jõudnud Gauff usub, et selle turniiri märksõnaks on tema jaoks värskus.

„Ma arvan, et varem on minu jaoks suurel slämmil probleemiks olnud, et olin emotsionaalselt kurnatud. Nüüd olen füüsiliselt ja emotsionaalselt värske ning arvan, et see tuli lihtsalt kogemuste arvel,“ sõnas Gauff.