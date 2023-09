DELFI VIDEO ANCONAST | Vollekoondis ja fännid lõpetasid EM-i ühise peoga. Toomas Vara: muidugi tahtsime võitu, aga anname andeks

„Muidugi tahad, et meeskonna läheks paremini. Natuke on fännidest kahju, natuke mängijatest... Sa näed, et kõik mehed on endast kõik andnud. Nagu peatreener siin just ütles, on mehed suvel kõvasti tööd teinud ja tegelikult tuleb neist aru saada. Vastas olid ikkagi väga kõvad satsid. Anname andeks, saame aru! See meeleolu, millega siin meeskonda vastu võeti, võtab selle päris hästi kokku - me näeme, et meie poisid on kõvasti tööd teinud ja on tublid!“