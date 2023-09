DELFI VIDEO ANCONAST | Koondise kapten Andri Aganits tulevikust: elasin poolteist aastat EM-i nimel. Kaugemaid plaane hetkel pole

Eesti võrkpallikoondise Euroopa meistrivõistlused lõppesid tänavu alagrupiturniiril. Eesti koondis kaotas otsustava mängu Belgiale 1:3 ning langes konkurentsist. Koondise kapten Andri Aganitsa sõnul on mängijatel vaja rohkem ja rohkem saada kõrgetasemelisi mänge, et edu tuleks.