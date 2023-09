DELFI VIDEO ANCONAST | Oliver Venno: üks võit on mannetu, minu eesmärk oli alagrupist edasi pääseda

Eesti laeks jäi Itaalias toimunud A-alagrupi turniiril üks võit ja neli kaotust. „Äl (peatreener Alar Rikberg - K.R.) ütles, et ühte võitu on vaja, siis ei pea häbiga koju minema. Minu jaoks oli see suts mannetu, mina isiklikult seadsin eesmärgiks alagrupist edasi pääsemise,“ kommenteeris Venno. „Kuid Belgia oli täna kõva ja midagi teha pole. Elame edasi.“