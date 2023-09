Juunioride MM-il Eesti ujumise ajalugu teinud Jefimova: see tähendab minu jaoks väga palju

Eelujumises püstitas Jefimova ajaga 30,19 juunioride maailmameistrivõistluste rekordi, poolfinaali sai ta kirja 30,48. Jefimova nimel olev Eesti rekord on mullu Budapestis ujutud 30,08. „Eelujumine oli kõige parem, nii tunne kui ka aeg olid head. Sellegi poolest olen väga rõõmus, et ma olen juunioride maailmameister. See tähendab minu jaoks väga palju. Samuti hea tunne oli ujuda eelujumises võistluste rekord,“ ütles Jefimova ujumisliidu vahendusel.