DELFI ANCONAS | Põgusad hetked naiste ja lastega annavad vollemeestele EM-il lisajõudu

Tänavust võrkpalli EM-i Itaalias ilmestanud Eesti sinimustvalge fänniarmee seas on palju koondislaste sõpru ja pereliikmeid – on nii emasid kui ka isasid, aga ka naisi ja lapsi. Venno ja Aganitsa „teised pooled“ Gerli ja Kariin rääkisid Delfile ja Eesti Päevalehele, et nende jaoks polnud variantigi, et nad koondist Itaaliasse suurturniirile toetama ei tule. Alates meestega kohtumise päevast pole nad ühtegi EM-i vahele jätnud.