Leedu koondise peatreener: kukkusime USA võidu järel füüsiliselt ja emotsionaalselt auku

„Vähemalt tabasime siis viskeid hästi, aga paar korda me ei jõudnud palliga üle poole väljakugi. Vastased olid meist jõulisemad ning me pidime kasutama veidi teistsuguse koosseisuga,“ vihjas ta Eimantas Bendžiuse vigastusele, mis ajas tavapärase rotatsiooni sassi. „Kuid täna polnud küsimustki, kumb meeskond oli parem.“

„Kahjuks kukkusime kõige ebasobivamal ajal kokku. See oli nii füüsiline kui ka emotsionaalne auk,“ arvas Maksvytis, kes pani mööda ka mõne taktikalise nõksuga. Näiteks lasid nad Stefan Jovicičil võtta vabalt kaugviskeid, kui too pani viiest sooritusest kolm sisse. „See risk oli kaalutletud, ent plaani ei täidetud korrektselt. Me polnud keskendunud. Esimesel veerandil viskasid nad korvi alt 20 punkti, aga me tegime kokku kaks meeskondliku viga. Samas kordus kolmandal veerandil. Vastaseid tegid tööd ja meie vaatasime tuimalt pealt.“