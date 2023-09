DELFI VIDEO | Tuuli Tomingas on optimistlik: operatsioon pole ettevalmistust takistanud

„Kui midagi, siis laskmine on praegu selline suhteliselt ebakindel. [Suvebiatloni] MMil õnnestus kõik hästi - need mõned möödalasud olid pigem õnnestumine minu jaoks -, aga ebakindlus on suur. Ma pole saanud lihtsalt harjutada. Oskused on olemas, need pole kuhugi kadunud, ja õnneks on veel aega piisavalt,“ ütles Tomingas.