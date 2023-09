Neymar kirus PSG-d: elasin Pariisis nagu põrgus

„Mul oli väga hea meel tema [Messi] eduka aasta üle, kuid samal ajal olin kurb, sest ta elas mündi mõlemal küljel. Ta läks rahvusmeeskonnaga taevasse ja võitis viimastel aastatel kõik võimaliku, kuid Pariisis elas ta üle täieliku põrgu – me mõlemad elasime,“ ütles Neymar.

„Oleme ärritunud, sest me ei olnud seal asjata, olime seal, et anda endast parim, [et] olla tšempionid, püüda ajalugu teha,“ sõnas brasiillane.