Stefan Arand hoiab veemoto F2 sarjas kolmandat kohta

„Enne nädalavahetust aimasime, et rada soosib oma lihtsusega pigem meie konkurente ja nii oligi. Tunneme meeskonnaga, et võistlus läks igati korda - saavutasime endale seatud eesmärgi ja tõime punktid koju,“ sõnas Arand etapi järel.

MM-sarja kokkuvõttes on liider Al Qemzi, teisel kohal on Sacchi ja kolmandal kohal on vaid kaks punkti vähem teeninud punktilise vahega Arand.