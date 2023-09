- Eesti meeste võrkpallikoondis alustas EM-finaalturniiri kindlate kaotustega Saksamaale ja Itaaliale ning raske 3:2 võiduga Šveitsi üle. Kui realistlik on sellise mänguga Belgiat võita ja alagrupist edasi pääseda? Kas Šveitsi alistamise järel võinuks kõlada rohkem enesekriitikat?

- Pöörane nädal korvpalli MM-il. Kust lätlased-leedulased sellised vägevad esitused välja võtavad? Millega näitab Läti erakordne edu? Keda pidada turniiri kullasoosikuks pärast seda, kui Prantsusmaa ja Austraalia on pudenenud, USA ja Kanada korra libastunud ning Leedu ja Saksamaa on ainsana kaotuseta?